Компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE

Компания Apple представила в среду iPhone SE второго поколения. Это первый бюджетный iPhone после модели SE от 2016-го года.

При этом смартфон оснащен процессором A13 Bionic, который до сих пор ставился в дорогие модели iPhone 11 и 11 Pro.

В России предзаказ будет доступен с 23-го апреля, продажи начнутся на следующий день. Стоимость нового смартфона в России – от 39990 рублей, в США – от 399 долларов.

Смартфон будет доступен в трёх цветах – черном, белом и красном. По дизайну он напоминает устройства с шестого по восьмое поколения. Объём встроенной памяти – 64, 128 или 256 Гб.

Вместе с быстрым процессором iPhone SE получил поддержку двух сим-карт. Экран – 4,7 дюйма. У телефона широкоугольная 12-мегапиксельная камера, есть возможность переключаться в портретный режим.