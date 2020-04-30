Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Путин дал поручения вместо денег?

Лицом к событию. Путин дал поручения вместо денег?
Embed
Лицом к событию. Путин дал поручения вместо денег?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

По данным Левада-центра 46% россиян одобряют меры президента и правительства против эпидемии коронавируса. 48% им недовольны: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными. Каковы месячные результаты борьбы властей с эпидемией? Обсуждают председатель партии "Гражданская инициатива" экономист Андрей Нечаев и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30585181.html

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG