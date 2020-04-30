Цитаты Свободы. Что не так с новым фильмом Дудя

Путин продлевает выходные и веселит соцсети упоминанием спартанцев. Новый фильм Дудя критикуют за однобокость. Регина Тодоренко вызвала на себя огонь, высказавшись о домашнем насилии.
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