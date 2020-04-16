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СПЧ из-за Беслана счёл ошибкой перенос Дня воинской славы

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) считает недопустимым перенос празднования окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3-е –день памяти жертв теракта в Беслане. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, который ранее приняла Госдума. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В письме Фадеева Матвиенко говорится, что "решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте", - отмечает глава СПЧ.

14 апреля Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны на 3 сентября. В действующем законодательстве таким днём указано 2 сентября. В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали, что "решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году", которую объявили 3 сентября. Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект 17 апреля.

3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 334 человека, 186 из них – дети. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.

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