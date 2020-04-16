СПЧ из-за Беслана счёл ошибкой перенос Дня воинской славы

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) считает недопустимым перенос празднования окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3-е –день памяти жертв теракта в Беслане. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, который ранее приняла Госдума. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В письме Фадеева Матвиенко говорится, что "решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте", - отмечает глава СПЧ.

14 апреля Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны на 3 сентября. В действующем законодательстве таким днём указано 2 сентября. В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали, что "решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году", которую объявили 3 сентября. Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект 17 апреля.

3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 334 человека, 186 из них – дети. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.