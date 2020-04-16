Москва закупит урны и отремонтирует скверы, несмотря на запрет Собянина

В Москве приостановлены любые закупки, кроме неотложных, сообщил на прошлой неделе мэр Сергей Собянин. Некоторые "Жилищники" Москвы, пишет "Русская служба Би-би-си", после этого провели закупки по благоустройству.

Издание обращает внимание, что большая часть контрактов, заключенных после этого госучреждениями, – это закупки лекарств и медицинского оборудования. Но, например, ГБУ "Жилищник района Нагатинский Затон" объявило аукцион на монтаж большой надписи "Нагатинский Затон" на площади возле метро "Коломенская" за 1,1 миллиона рублей. По словам директора "Жилищника" Людмилы Модяевой, они получили указание прекратить контрактацию 14 апреля.

В Черемушках закупают уличные урны: 360 обычных и 100 – для собачьих фекалий. В Крылатском закупают оборудование для детских и спортивных площадок. "Жилищник района Некрасовка" уже после обращения Собянина заключил контракт на ремонт сквера на 1-й Вольской улице по программе "Мой район". За 38 миллионов рублей исполнитель должен провести полную реконструкцию, включая укладку гранитной плитки.

ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" заключило контракт на проект по созданию прогулочной зоны "Бибирево life" за 7,5 миллиона рублей. Помимо этого, "Мосинжпроект" в связи с возникновением "чрезвычайных обстоятельств" без конкурса выбрал подрядчика на подготовку технических условий для строительства трамвайного кольца возле станции метро "Авиамоторная".