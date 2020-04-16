Врио губернатора выступил против мусорного полигона в Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес, куда планируют свозить отходы из Москвы. Об этом он заявил в интервью изданию "Эхо Севера".

"Я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определённая юридическая работа, но я в целом буду выступать против", - сказал Цыбульский.

Он пообещал в ближайшее время "погрузиться в детали" и понять, как прекратить стройку.

Московские власти строят мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области, куда планируют свозить отходы из Москвы. Против свалки выступают местные жители, экологи и активисты. Они уверены, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.

Строительство полигона на станции Шиес поддерживал ушедший недавно в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он назвал свалку "красивым и интересным" инвестиционным проектом, а участников протестов"шелупонью".

Александр Цыбульский занимает пост исполняющего обязанности губернатора Архангельской области со 2 апреля. До этого Цыбульский работал в должности главы Ненецкого автономного округа.



