Бизнес остался без господдержки по формальным основаниям

Чиновники отказывают пострадавшим отраслям в господдержке по формальным основаниям, пишет РБК со ссылкой на представителей объединений "Деловая Россия" и "Опора России". Власти опираются на коды экономической деятельности из списка правительства, которые часто не соответствуют бизнесу реальных предприятий.

Кто коды ОКВЭД либо изначально были указаны неверно, либо впоследствии компания изменила вид деятельности. В некоторых случаях деятельность имеет пограничные коды. Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в реестре юрлиц — "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания". С проблемой столкнулись и стоматологические клиники. Чтобы получить льготы, клиника должна иметь код "Стоматологическая практика", однако большая часть клиник имеет коды "Общая врачебная практика" и "Специальная врачебная практика".

Правительству следует отказаться от детализации кодов или же существенно расширить их список, уверен председатель "Опоры России" Александр Калинин. Было бы правильно, если бы дополнительно налоговые органы оценивали претендующие на господдержку компании и выдавали справки о фактическом виде деятельности компаний, считает глава совета Торгово-промышленной палаты по финансовой политике и инвестиционной деятельности Владимир Гамза.

В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. 13 апреля список дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в список по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских бизнес-объединения сочли список правительства недостаточным и попросили поддержать все отрасли экономики.