В Москве тысячи оштрафованных за нарушения самоизоляции

В Москве за нарушения режима самоизоляции оштрафованы уже около 12 тысяч человек.

Как сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, начиная с минувших выходных общая сумма уплаченных нарушителями штрафов превысила 50 миллионов рублей. 2 тысячи протоколов об административных нарушениях были составлены только за последние сутки.

При этом Данчиков в интервью «России-24» отметил: "Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам".

Начальник Главного контрольного управления Москвы также сообщил, что в столице ежедневно патрулируют улицы и "выявляют нарушителей режима самоизоляции" около 13 тысяч полицейских и 3 тысячи сотрудников Росгвардии.