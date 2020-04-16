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В Москве тысячи оштрафованных за нарушения самоизоляции

RUSSIA -- A traffic police officer wearing a protective mask uses a mobile device while checking a pass to travel, at a checkpoint set up after Moscow authorities tightened up measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Moscow

В Москве за нарушения режима самоизоляции оштрафованы уже около 12 тысяч человек.

Как сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, начиная с минувших выходных общая сумма уплаченных нарушителями штрафов превысила 50 миллионов рублей. 2 тысячи протоколов об административных нарушениях были составлены только за последние сутки.

При этом Данчиков в интервью «России-24» отметил: "Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе. Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам".

Начальник Главного контрольного управления Москвы также сообщил, что в столице ежедневно патрулируют улицы и "выявляют нарушителей режима самоизоляции" около 13 тысяч полицейских и 3 тысячи сотрудников Росгвардии.

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