В России не осталось ни одного региона без коронавируса

В России не осталось ни одного региона, где нет заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

В четверг пресс-центр правительства Республики Алтай сообщил о первом случае заражения – в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, живущие в соседнем регионе, первые проведенные анализы подтвердили наличие инфекции.

До этого Республика Алтай оставалась единственным субъектом России, где не было подтверждено ни одного случая инфицирования.

Некоторые члены местного госсобрания заявляли журналистам, что алтайцы находятся под покровительством "принцессы Укока". Так называют мумию девушки из могильника V–III веков до нашей эры, которую считают главным экспонатом Национального музея в Горно-Алтайске.

Утром 16 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в стране было зарегистрировано 3400 новых случаев заражения. Общее число заболевших COVID-19 приблизилось к 28 тысячам. Умерли за сутки 34 пациента. Число умерших с начала эпидемии составляет 232 человека.