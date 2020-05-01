Время Свободы: По совету Навального. Захочет ли Андрей Белоусов тратит средства ФНБ

Исполняющим обязанности премьера России в связи с болезнью Михаила Мишустина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов***Петербургский профсоюз «Альянс врачей» призывает сотрудников медучреждений не бояться начальства и открыто говорить о тяжелом положении в больницах***Успешно ли Китай использует пандемию коронавируса для усиления своего влияния в Европе?