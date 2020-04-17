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Китай: в Ухане на 1290 жертв коронавируса больше, чем сообщалось

Власти Китая в пятницу внесли изменения в официальную статистику жертв коронавируса, объявив, что в городе Ухань, где в декабре прошлого года впервые была зафиксирована новая инфекция, от неё умерли на 1290 человек больше, чем сообщалось ранее.

По данным на четверг, число умерших в Китае от коронавирусной инфекции составляло 3342 - подавляющее большинство умерло в первые два месяца развития эпидемии. После сегодняшнего добавления их стало 4632.

Власти Китая объясняют исправления тем, что в статистику были, в частности, добавлены умершие вне больниц на пике эпидемии, когда медицинские учреждения не справлялись с наплывом пациентов.

Также более чем на 300 увеличилось общее число случаев коронавирусной инфекции в Китае - тоже за счёт ранее не учтённых случаев в Ухане.

Всего, по уточнённым официальным данным китайских властей, коронавирус в стране был выявлен у более чем 82 тысяч человек.

  • В СМИ стран Запада неоднократно высказывались подозрения в адрес китайских властей в преуменьшении реальных данных о заражённых и о жертвах коронавируса. Президент США Дональд Трамп высказывал эти сомнения публично, он также обвинил Китай в том, что тот недостаточно быстро поделился с международным сообществом данными о распространении эпидемии. Трамп несколько дней назад объявил, что США приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив эту организацию в том, что она излишне доверяла Китаю.
  • Китайские власти отвергают обвинения, утверждая, что нынешний пересмотр статистики не является следствием сокрытия данных о жертвах.
  • Ухань более двух месяцев находился в жёстком карантине, который был снят только в начале апреля.
  • Общее число случаев коронавирусной инфекции в мире утром 17 апреля приближается к 2 миллионам 200 тысячам, на первом месте США - более 680 тысяч. Китай на седьмом месте. Число жертв коронавируса в мире приближается к 150 тысячам.

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