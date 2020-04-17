Китай: в Ухане на 1290 жертв коронавируса больше, чем сообщалось

Власти Китая в пятницу внесли изменения в официальную статистику жертв коронавируса, объявив, что в городе Ухань, где в декабре прошлого года впервые была зафиксирована новая инфекция, от неё умерли на 1290 человек больше, чем сообщалось ранее.

По данным на четверг, число умерших в Китае от коронавирусной инфекции составляло 3342 - подавляющее большинство умерло в первые два месяца развития эпидемии. После сегодняшнего добавления их стало 4632.

Власти Китая объясняют исправления тем, что в статистику были, в частности, добавлены умершие вне больниц на пике эпидемии, когда медицинские учреждения не справлялись с наплывом пациентов.

Также более чем на 300 увеличилось общее число случаев коронавирусной инфекции в Китае - тоже за счёт ранее не учтённых случаев в Ухане.

Всего, по уточнённым официальным данным китайских властей, коронавирус в стране был выявлен у более чем 82 тысяч человек.