Адвокаты сообщили об избиении заключенного после бунта в колонии

Адвокаты заключенного Хумайда Хайдаева, содержавшегося в исправительной колонии №15 в Ангарске, заявили о серьезных травмах подзащитного после бунта осуждённых. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора проекта по защите прав заключенных в организации "Гражданское содействие" Оюба Титиева.

По данным правозащитника, 16 апреля Хайдаева вызвали после "проведения следственных действий" на допрос, во время которого его травмы увидели адвокаты. По словам юристов, их подзащитный не мог разговаривать, а все его тело было в гематомах. Хайдаева обвиняют в организации бунта. Адвокаты утверждают, что он, наоборот, пытался помочь пострадавшему во время волнений в ИК-15 сотруднику ФСИН.

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области редакции отказались прокомментировать эту информацию. В ведомстве заявили, что вся информация опубликована на их сайте, где сообщается о том, что уголовное дело заведено по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения на ранее отрицательно характеризующихся осужденных. Следственный комитет также завёл дело об организации и участии в массовых беспорядках.

Адвокаты Хайдаева заявили об избиении заключенного в прокуратуру и Следственный комитет по области. По их словам, срок заключения их подзащитного истек еще в декабре 2019 года, с тех пор юристы безуспешно пытаются добиться его освобождения.

10 апреля 2020 года бунт в ИК-15, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После чего он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. Ещё одной версией причины бунта заключенных правозащитники называют ужесточение режима, когда после ввода режима самоизоляции в Иркутской области заключенным запретили любые встречи с родственниками и передачи.