Суд отпустил из-под домашнего ареста создателя "Красной кнопки"

Суд в Екатеринбурге отказался продлить домашний арест создателю приложения "Красная кнопка" Александру Литрееву, обвиняемого в покупке наркотиков. Об этом сообщает адвокат IT-специалиста Алексей Бушмаков.

Следователь просил продлить срок домашнего ареста до 22 мая. По словам Бушмакова, суд аргументировал свой отказ тем, что следствие находится на завершающей стадии и вероятность побега Литреева минимальна.

22 февраля переехавший в Эстонию специалист прилетел в Екатеринбург на свидание. В тот же вечер он был задержан полицией с наркотиками. Он признался в суде, что купил две таблетки MDMA через даркнет. В рапорте полицейского было сказано, что он был задержан после анонимного звонка.

Студентка, на свидание с которой прилетел активист, пожаловалась на травлю в сети и угрозы. Многие пользователи сети предположили, что Литреев специально был выманен в Россию, а она могла участвовать в этом.

Литреев – специалист в области кибербезопасности, созданное им приложение было призвано помочь людям, задержанным на митингах и других массовых акциях. Его компания во время блокировки Телеграма Роскомнадзором предлагала технические возможности для обхода запрета на использование мессенджера. В 2017 году ведомство просило МВД проверить Литреева в связи с возникшими к нему подозрениями в организации ложных блокировок сайтов.