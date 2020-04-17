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Лицом к событию

Один час без вируса

Лия Ахеджакова в фильме "Кроткая" Сергея Лозницы

Лия Ахеджакова, Андрей Плахов, Юрий Богомолов, Екатерина Барабаш о том, что стоит смотреть

Изолируемся от темы коронавируса! Говорим о кино и сериалах с профессиональными зрителями. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12 с рассказами: что смотрите вы? Что советуете посмотреть? В программе участвуют: кинокритики Екатерина Барабаш, Андрей Плахов, Юрий Богомолов и актриса Лия Ахеджакова. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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