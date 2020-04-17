"Актом цензуры" назвали в СПЧ решение "Роскомнадзора"

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов обсуждает удаление с сайта "Новой газеты" статьи Елены Милашиной, сообщает в своём блоге на сайте президентского Совета по правам человека главный редактор "МК" и глава союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Статья была опубликована 12 апреля, а 15 апреля редакция газеты получила предписание Роскомнадзора, основанное на приказе Генеральной прокуратуры удалить статью как "фейк-ньюс", отмечает Гусев.

Члены СПЧ видели обращение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которое стало, как считает Павел Гусев, ответом на статью Елены Милашиной в "Новой газете" и содержало неприкрытые угрозы в адрес журналистки и редакции "НГ"

Члены постоянной комиссии крайне обеспокоены ситуацией, так как в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", как и в соответствии с КоАП РФ, такое предписание должно конкретно указывать, какие именно сведения из статьи являются "недостоверными". В тексте документа Роскомнадзора такое указание отсутствует, подчёркивается в блоге Гусева.



Член Совета по правам человека при президенте России отмечает, что статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Однако, в той форме, в какой было получено предписание об удалении всего текста статьи Елены Милашиной в "Новой газете", оно является, по мнению членов Совета по правам человека, незаконным актом цензуры.

Павел Гусев заявил, что комиссия СПЧ готовит обращение в Генеральную прокуратуру

О недопустимости угроз в адрес редакции «Новой газеты» заявил и Профсоюз журналистов и работников СМИ. «Забота о защите граждан в период пандемии не должны привести к ограничению свободы слова и к сведению счетов с журналистами. Мы также требуем проведения полноценного независимого расследования нападения на Елену Милашину в Грозном и призываем к принципиальной оценке действий руководства Чечни», — говорится в заявлении профсоюза. На это заявление обратило внимание "Международное Французское радио".