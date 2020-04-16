В Кремле не увидели ничего противозаконного в угрозах Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего "запрещённого и противозаконного" в угрозах Рамзана Кадырова, высказанных им в адрес "Новой газеты" и её сотрудницы Елены Милашиной.

Песков заявил, что в Кремле ознакомились с заявлением Кадырова и сочли его "весьма эмоциональным". При этом пресс-секретарь Путина отметил, что "глава региона сам выбирает практику того или иного обращения", и отвечать ему публично в Кремле не считают необходимым.

Накануне Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале, а также на своей странице в инстаграме резко высказался в адрес "Новой газеты" и редактора отдела спецпроектов издания Елены Милашиной. Поводом для этого стал её материал о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом. Как написала Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в связи с чем люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".

Глава Чечни обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы, призвал ФСБ и корпорацию "Газпром", которую он ошибочно посчитал спонсором издания, разобраться с ним, а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"

В ответ главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов предложил Кадырову или его пресс-секретарю прислать в редакцию официальное письмо, в котором "будут изложены внятные аргументы несогласия со статьёй", пообещав непременно его напечатать. Муратов подчеркнул, что "предложение действительно вплоть до 30 апреля".

Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать статью Елены Милашиной, якобы найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу общественной безопасности". "Новая газета" подчинилась требованию ведомства.