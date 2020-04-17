Умерли двое сотрудников Роскосмоса, у которых обнаружили COVID-19

Двое сотрудников госкорпорации "Роскосмос", у которых был обнаружен коронавирус, умерли в больницах. Им было 62 и 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Роскосмоса Олега Фролова.

Ещё один сотрудник предприятия, с подозрением на коронавирус, скончался от двухсторонней пневмонии. Всего в Роскосмосе заболели 42 специалиста. Ранее источник ТАСС сообщал, что коронавирус обнаружили у генерального конструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина.

По состоянию на пятницу, 17 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 32 008 человек. Умерли 273 заболевших, 2590 выздоровели. В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов с COVID-19.