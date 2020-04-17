Рекордный прирост больных COVID-19 в России фиксируется шестой день подряд

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 32007 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4069, это новый ежедневный рекорд.

Умер за сутки 41 человек с COVID-19 - это тоже рекордный показатель.

В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов, больше всего инфицированных в Москве.

С начала вспышки болезни 2590 человек выздоровели, 237 человек умерли. За неделю количество зафиксированных случаев болезни выросло почти в 3 раза, неделю назад, 10 апреля, их было 11 917.

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