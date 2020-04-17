Москвичам понадобится брать документы, чтобы выйти в магазин

Жителям Москвы для того, чтобы выйти в магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой нужно будет брать с собой паспорт и подтверждение о месте фактического проживания. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Парламентарий уточнил, что речь не идёт о постоянной регистрации. Сотруднику полиции будет достаточно предъявить копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться. Если человек проживает в квартире у родственников или друзей, то потребуется их расписка.

В Москве действует режим самоизоляции. Жители города могут быть оштрафованы за его нарушение. Выходить на улицу разрешается только в случае необходимости, чтобы сходить в магазин, аптеку или погулять с собакой, но не далее 100 метров от дома. Для дальних поездок на общественном транспорте или личном автомобиле, жители столицы должны оформлять спецпропуск.

В Москве за нарушения режима самоизоляции оштрафованы уже около 12 тысяч человек. Как сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, начиная с минувших выходных общая сумма уплаченных нарушителями штрафов превысила 50 миллионов рублей.