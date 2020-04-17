Пандемия коронавируса: более 150 тысяч смертей

На вечер пятницы, 17 апреля, в мире насчитывалось более 150 тысяч умерших от заражения коронавирусом. С начала пандемии 2 214 860 человек были инфицированы.

В США - почти 684 тысячи заражённых, в Испании 188 тысяч, в Италии - 172 тысячи, во Франции 147 тысяч, в Германии - 139 тысяч.

Германия. "Полное торможение общества и экономики"

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, подводя промежуточные результаты карантинных мер, заявил: "По данным на сегодняшний день, развитие эпидемии стало возможным держать под контролем". Министр выступил на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 17 апреля.

Он констатировал, что с середины марта Германия прошла период "полного торможения" - так министр охарактеризовал строгое прекращение общественной и экономической жизни за последний месяц. По его словам, принятые меры были успешными.

С 12 апреля в Германии ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется. "Система здравоохранения ФРГ смогла работать без перегрузок", цитирует Йенса Шпана "Немецкая волна". Больницам предстоит постепенный переход на нормальный режим работы.

В Германии еженедельно проводится около 350 тысяч тестов на коронавирус, обследованы 1 миллион 700 тысяч человек.

Испания. Сколько заболевших и умерших - уточняется

В Испании более 188 000 заразившихся коронавирусом. Только в пятницу таких случаев было 5 250. Эти данные могут быть не вполне точными, поскольку в Испании в эти дни провидится тысячи тестов на обнаружение антител, сообщает агентство "Анадолу".

На уходящей неделе некоторые регионы Испании проводили пересчёт жертв, причиной смерти которых, вероятно, был коронавирус. Полученные данные говорят о том, что число смертельных случаев в Испании от COVID-19 может существенно превышать нынешние официальные данные - около 20 000 умерших. Министерство здравоохранения Каталонии теперь считает, что жертвами эпидемии стали 7 500 человек, это в почти в два раза превышает данные, включённые к настоящему времени в официальную статистику Испании.

Россия. Телетрансляции богослужений

Официальный российский ресурс информации об эпидемии СтопКоронавирус.РФ, к полуночи пятницы публиковал данные "по состоянию на 17 апреля 11:20". Проведено тестов - более 1,71 млн. Случаев заболевания - 32 008. Случаев заболевания за последние сутки - 4 070. Выздоровевших - 2 590. Умерших - 273.

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Радио Свобода

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