Очагами распространения инфекции в России стали военные училища. Но власти все равно проведут весенний призыв в армию. Призывники сами должны обеспечить себя средством для обеззараживания рук и за 30 дней до явки на сборный пункт сдать анализы.
Сингапур сообщил о том, что число заболевших резко растет: за минувшие сутки выявлено 942 случая заражения коронавирусом.
Таким образом в стране с населением 5,7 миллиона человек уже 5 992 заболевших. Министерство здравоохранения Сингапура сообщает, что в подавляющем большинстве случаев это иностранные рабочие, живущие в общежитиях.
Глава администрации президента Нигерии Абба Кьяри умер от последствий COVID-19. Кьяри был главным официальным помощником 77-летнего президента Мухаммаду Бухари и одним из самых влиятельных людей в стране.
Согласно официальным данным, в Нигерии 493 человека заразились коронавирусом и 17 умерли.
В России за последние сутки выявлено 4785 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд. Число новых случаев инфекции в России растёт уже 7 дней подряд.
Общее число подтверждённых случаев инфицирования в России превысило 36 тысяч. По этому показателю она вышла на десятое место в мире. Темпы роста числа больных в России сейчас одни из самых высоких в мире. Умерли от коронавирусной инфекции в России за сутки 40 человек, 21 - в Москве. Это также самый высокий показатель за всё время. Всего с начала вспышки заболевания зафиксировано 313 летальных исходов.
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