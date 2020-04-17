В России за последние сутки выявлено 4785 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это новый рекорд. Число новых случаев инфекции в России растёт уже 7 дней подряд.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в России превысило 36 тысяч. По этому показателю она вышла на десятое место в мире. Темпы роста числа больных в России сейчас одни из самых высоких в мире. Умерли от коронавирусной инфекции в России за сутки 40 человек, 21 - в Москве. Это также самый высокий показатель за всё время. Всего с начала вспышки заболевания зафиксировано 313 летальных исходов.