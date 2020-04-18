Посольство России в Чехии "переехало" с площади Немцова

Посольство России в Чехии не будет находиться в Праге по адресу "площадь Бориса Немцова". Об этом оно уведомило власти Чехии - сообщила чешская пресса.

При этом физическое местоположение посольства не поменяется, его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека, который после переименования в феврале нынешнего года пражской площади Под Каштанами расположен по адресу "Площадь Бориса Немцова, дом 1". Однако в официальной переписке посольство не будет использовать этот адрес, а будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице - Коруновачни.

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса. В МИД Чехии заявили, что речь идёт о формальности, которую в ведомстве приняли во внимание. Мэр Праги Зденек Гржиб, при участии которого в конце февраля состоялась церемония переименования площади, полагает, что российская сторона захотела избежать того, чтобы посольство находилось на площади имени Бориса Немцова. "Мне это кажется странным, ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание" - сказал Гржиб.

На сайте посольства его адресом по состоянию на утро 18 апреля по-прежнему указана "Площадь под Каштанами".