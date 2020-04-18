В Москве ужесточили правила пользования электронными пропусками

Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, включая пропускной режим. Об этом в субботу утром сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
На своём сайте он также сообщил о фактически очередном ужесточении пропускного режима с 22 апреля.
В частности, на общественном транспорте можно будет ездить только по электронным картам, разовые проездные продавать не будут. Номера этих карт надо будет включать в цифровой пропуск не позднее чем за 5 часов до поездки. Также в пропуск нужно будет включать номера автомобилей в случае поездки на личном транспорте.
Свои электронные карты или номера автомобилей должны будут зарегистрировать и госслужащие, журналисты и военные, которые ранее могли ездить без спецпропусков, по служебным удостоверениям.
Принятые решения мэр обосновал необходимостью отказа от ручного режима проверки пропусков и перехода на автоматический режим.
В минувшую среду на многих станциях метро образовывались очереди и даже толпы - из-за проверки электронных пропусков сотрудниками полиции. Многие пользователи соцсетей подвергли власти Москвы резкой критике, неприемлемым назвали случившееся и в Кремле.
Как написал Собянин, "заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке".
При этом за последние двое суток число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве практически удвоилось. 16 апреля выявили 1370 новых инфицированных, а 18 апреля - уже 2649. Всего же число инфицированных за всё время в Москве превысило 20 тысяч. 148 из них умерли, более 1600 признаны выздоровевшими.
По словам Собянина, московские медучреждения сейчас "перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей".
- В Москве действует так называемый "режим самоизоляции" - люди могут выходить из дома только по небольшому числу уважительных причин, среди которых нет, например, прогулок в парке или занятий спортом. За нарушение режима предусмотрены штрафы. Для поездок на общественном транспорте или личном автомобиле необходимо получать электронные пропуска на сайте мэрии. При этом официально власти не называют этот режим карантином, а также не вводят режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.