В Москве ужесточили правила пользования электронными пропусками

Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, включая пропускной режим. Об этом в субботу утром сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На своём сайте он также сообщил о фактически очередном ​ужесточении пропускного режима с 22 апреля.

В частности, на общественном транспорте можно будет ездить только по электронным картам, разовые проездные продавать не будут. Номера этих карт надо будет включать в цифровой пропуск не позднее чем за 5 часов до поездки. Также в пропуск нужно будет включать номера автомобилей в случае поездки на личном транспорте.

Свои электронные карты или номера автомобилей должны будут зарегистрировать и госслужащие, журналисты и военные, которые ранее могли ездить без спецпропусков, по служебным удостоверениям.

Принятые решения мэр обосновал необходимостью отказа от ручного режима проверки пропусков и перехода на автоматический режим.

В минувшую среду на многих станциях метро образовывались очереди и даже толпы - из-за проверки электронных пропусков сотрудниками полиции. Многие пользователи соцсетей подвергли власти Москвы резкой критике, неприемлемым назвали случившееся и в Кремле.

Как написал Собянин, "заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке".

При этом за последние двое суток число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве практически удвоилось. 16 апреля выявили 1370 новых инфицированных, а 18 апреля - уже 2649. Всего же число инфицированных за всё время в Москве превысило 20 тысяч. 148 из них умерли, более 1600 признаны выздоровевшими.

По словам Собянина, московские медучреждения сейчас "перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей".