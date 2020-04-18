В Гонконге задержаны 14 человек по делу о прошлогодних протестах

Полиция в Гонконге задержала 14 активистов по делу о массовых протестах летом прошлого года. По данным Reuters, среди задержанных правозащитник и основатель Демократической партии Мартин Ли (ему 81 год), а также медиамагнат Джимми Лай. Китайские власти считают их главными организаторами прошлогодних беспорядков. В числе задержанных – девять бывших законодателей Гонконга.

Суд над активистами назначен на 18 сентября, пишет AFP. О том, какая мера пресечения избрана до суда, не сообщается. Глава автономии Кэрри Лэм заявила, что возможны новые аресты.

Оппозиция раскритиковала действия властей автономии и обвинила администрацию города в подавлении демократии.

Власти КНР считают, что за прошлогодними антиправительственными акциями стоят некие иностранные силы. В середине апреля представитель Пекина в автономии заявил, что Гонконг должен как можно скорее принять закон о национальной безопасности – в том числе для сдерживания сепаратистских настроений.

Протесты в Гонконге начались в июне прошлого года. Поводом стало намерение местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Оппозиция тогда заявила, что Пекин сможет использовать закон для преследования диссидентов. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов.