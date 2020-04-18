Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков. По ряду сообщений, от COVID-19

Умер депутат Московской областной думы, заместитель главы фракции "Единой России" Иван Жуков. Ему было 63 года.

О смерти депутата сообщается на сайте думы. В сообщении говорится, что Жуков умер "скоропостижно".

Издание "Вести Подмосковья" и глава Богородского городского округа Игорь Сухин пишут, что у депутата была диагностирована коронавирусная инфекция. Источник “Коммерсанта”, близкий к Ивану Жукову, отказался комментировать, был ли у депутата подтвержден коронавирус.

Жуков был депутатом более 20 лет, в нескольких созывах Московской областной думы возглавлял фракцию "Единой России".

По официальным данным, в Московской области от коронавирусной инфекции умерли 40 человек.