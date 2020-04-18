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В Германию из Греции прибыли 47 детей, ищущих убежища

Ребёнок в лагере Мориа на острове Лесбос, 9 марта 2020

Группа из 47 детей из Афганистана, Сирии и Эритреи, без сопровождения, прибыла в субботу в Германию из лагеря для беженцев, находящегося на территории Греции. Некоторых из них дожидались родители, прибывшие в Германию ранее.

Как сообщают официальные представители правительства ФРГ, прибывшие дети ранее размещались в лагерях для беженцев на греческих островах Лесбос, Самос и Киос. Правозащитники неоднократно заявляли, что эти острова не приспособлены для проживания детей.

Министр внутренних дел Германии сообщил журналистам, что группа прибыла в аэропорт Ганновера рейсом из Афин. Все дети прошли проверку на коронавирус перед вылетом из Греции и останутся в течение двух недель в карантине, прежде чем продолжат путь по территории Германии.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выразил надежду, что и другие страны вскоре также смогут принимать детей, чьи родители стали беженцами в Европе или не смогли покинуть родину. В марте власти Германии обязались принять не менее 350 детей из числа находившихся в греческих лагерях для беженцев. Эти обязательства Берлина стали частью общеевропейских усилий по спасению детей из стран, охваченных внутренними вооружёнными конфликтами. Но общеевропейский план забуксовал в некоторых государств из-за пандемии коронавируса. Представитель ООН Стефан Дужарич заявил, что в начале апреля в Греции находились без сопровождения более 5200 детей, ожидавших убежища в Европе.

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