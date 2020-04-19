"Альянс врачей": в ФСБ откликнулись на обращение к Бортникову

Люди из руководства Федеральной службы безопасности попросили независимый профсоюз "Альянс врачей" собрать данные о необеспеченности медиков средствами защиты в различных регионах России. Об этом говорится на сайте "Альянса врачей".

В сообщении говорится, что в спецслужбе отреагировали на опубликованное в пятницу обращение главы профсоюза Анастасии Васильевой к директору ФСБ Александру Бортникову.

Кто именно в руководстве ФСБ связался с "Альянсом врачей" в ответ на это обращение – не сказано. Профсоюз просит медиков писать, если в их клиниках наблюдается нехватка масок, респираторов, перчаток, защитных костюмов и других средств защиты, а также сообщать о случаях тяжёлых осложнений или смертей медиков от коронавирусной инфекции. Эти данные, как утверждается, будут переданы в ФСБ.

Комментариев спецслужбы в связи с утверждениями профсоюза пока нет.

В обращении к Бортникову Васильева отмечает, что "Альянс врачей" "неоднократно обращался к разным службам и ведомствам с просьбой обеспечить медицинских работников средствами защиты. В ответ на это против профсоюза, его активистов и простых медиков по всей стране стали возбуждать уголовные дела, их стали вызывать на допросы, силой доставлять в полицию и даже судить".

Саму Васильеву, в частности, в Новгородской области недавно задержали и назначили ей штраф, обвинив в нарушении карантина и неповиновении полиции. Она везла местным медикам средства индивидуальной защиты.

"Альянс врачей" неоднократно – со ссылкой на сообщения из различных регионов – сообщал о нехватке средств защиты у медиков, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ряд СМИ, в частности RT, критикуют "Альянс врачей", указывая на связь профсоюза с ФБК Алексея Навального и утверждая, что его члены зарабатывают политические очки во время эпидемии коронавируса. В прокремлёвских блогах публиковались видео, на которых люди, которые представляются как медики, призывают членов профсоюза "не мешать работать". С критикой профсоюза выступил и министр здравоохранения Михаил Мурашко.