Посольство РФ в Чехии: надеемся, что улицу Коруновачни не переименуют

Посольство России в Чехии объяснило изменение своего официального адреса. О нём ранее сообщили чешские СМИ, указав на то, что посольство отказалось использовать адрес "площадь Бориса Немцова" после переименования пражской площади, на которой находится главное здание посольства, в честь убитого российского оппозиционера.

Как сказано в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства, решение использовать другой адрес в качестве официального было принято "с учётом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность её переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова»".

Главное здание посольства России имеет адрес как по площади Бориса Немцова (бывшая Под Каштанами), дом 1, так и по улице Коруновачни, дом 36. Именно последний адрес теперь будет использоваться как официальный.

При этом в посольстве утверждают, что само оно не было инициатором изменения адреса, а получило от пражской мэрии уведомление "о прекращении существования адреса представительского здания Посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1". В посольстве утверждают, что МИД Чехии, сообщив СМИ о смене официального адреса, намеренно попытался "придать политическое звучание" "чисто техническому вопросу".

О смене официального адреса посольства сообщил в пятницу чешский сайт Aktualne.cz. При этом он утверждал, что будет использоваться адрес российского консульства, расположенного по той же улице Коруновачни, но в доме номер 34.

Площадь, на которой находится представительское здание российского посольства в Праге, была официально переименована в площадь Бориса Немцова в пятую годовщину убийства оппозицинного политика, 27 февраля 2020 года.