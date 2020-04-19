75 лет назад советские и польские войска освободили два концлагеря

В Германии 19 апреля прошли богослужения по случаю 75-й годовщины освобождения советскими и польскими солдатами нацистских концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк. Пандемия коронавируса не позволила провести запланированные мероприятия в мемориалах жертвам нацизма.

В день освобождения узников Заксенхаузена министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас и глава МИД Польши Яцек Чапутович выступили с совместным видеопосланием. Они говорили о необходимости борьбы против ненависти и антисемитизма, которые, по их словам "вновь усиливаются".



"Когда жертв превращают в преступников, будь то в Германии или за границей, мы, немцы, не можем молча мириться с этим. Когда сегодня евреи или цыгане вновь подвергаются нападениям, требуется мужество противостоять преступникам", - заявил Мас.

Концлагерь Заксенхаузен был освобожден советскими и польскими солдатами 22-23 апреля 1945 года, а Равенсбрюк - советскими солдатами 30 апреля 1945 года. По имеющимся оценкам, в Равенсбрюке погибли около 28 тысяч заключённых. Об этом сообщила "Немецкая волна".