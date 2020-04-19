Россия - США: в Москве начинаются слушания по делу Пола Уилана

Посол США в России Джон Салливан распространил в Твиттере информацию о том, что в понедельник, 20 апреля, в Москве начнутся слушания по существу дела Пола Уилана, гражданина США, обвиняемого в России в шпионаже.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.Пол Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал по приглашению на свадьбу. У Уилана, кроме американского, есть гражданство Канады, Ирландии и Великобритании.