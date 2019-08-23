Пол Уилан утверждает, что охранники СИЗО нанесли ему травму

Арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан пожаловался на охранников следственного изолятора, заявив, что они нанесли ему травму. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Характер повреждений американец не уточнил, добавив при этом, что проходит лечение в связи с состоянием здоровья и получает лекарства. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что с Уиланом до сегодняшнего дня было всё в порядке, ни о каких травмах не сообщалось.

Выступая в Лефортовском суде, Уилан также обвинил Федеральную службу безопасности в нарушении его прав. Об этом, как и о травме в СИЗО, знают в прокуратуре, не ничего не предпринимают, утверждает американец.

Уилан заявил отвод прокурору. Та ответила, что это требование не входит в перечень оснований для вывода её из судебного заседания.