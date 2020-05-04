Время Свободы: Токаев заменил Даригу. Место дочери елбасы занял ставленник президента Казахстана

Петербургские врачи, лечащие больных COVID-19, массово увольняются, не понимая условий работы и размеров оплаты во время пандемии***В Украине с 11 мая планируется ослабление карантина, борьбе с инфекцией может помешать политика, считает главный врач страны***Спикером сената Казахстана вместо Дариги Назарбаевой стал замглавы администрации президента Косым-Жомарта Токаева