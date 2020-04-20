Правительству предложили приравнять мигрантов к россиянам

Агентство стратегических инициатив предложило премьер-министру России Михаилу Мишустину на время приравнять трудовых мигрантов к гражданам Росссии для получения пособий по безработице. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы АСИ Светланы Чупшевой.
По такому пути, указано в документе, пошла Португалия, которая на время борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями приравняла 580 тысяч мигрантов к гражданам страны в социальных правах. Все иностранцы, кто уже подал заявления на получение вида на жительство Португалии, смогут получить социальную поддержку наравне с гражданами страны как минимум до 1 июля, говорила Reuters представитель португальского МВД Клаудия Велозо в конце марта.
В АСИ также предлагают организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфраструктуры". Для этого агентство считает возможным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".
- 18 апреля Владимир Путин подписал указ, который позволяет мигрантам не продлевая визу и другие документы, по которым они находятся в России, оставаться и работать в России без продления нужных документов до 15 июня.
- Обеспечить выплату пособий мигрантам, если такое решение будет принято, будет непросто. Проблема в том, что далеко не все трудовые мигранты работают в России легально, говорит заведущая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Также предстоит решить, как будут выплачиваться такие пособия: из федерального или регионального бюджета.
- Примерно две трети трудовых мигрантов приходится на Москву. На стройках в Москве и области было занято, по данным Росстата, около 1,4 млн человек. С 13 апреля все строительные и ремонтные работы в регионе, кроме сооружения медицинских объектов, были приостановлены из-за карантина. На прошлой неделе девелоперы обратились в правительство с просьбой отрыть замороженные стройки.
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