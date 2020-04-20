Правительству предложили приравнять мигрантов к россиянам

Агентство стратегических инициатив предложило премьер-министру России Михаилу Мишустину на время приравнять трудовых мигрантов к гражданам Росссии для получения пособий по безработице. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы АСИ Светланы Чупшевой.

По такому пути, указано в документе, пошла Португалия, которая на время борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями приравняла 580 тысяч мигрантов к гражданам страны в социальных правах. Все иностранцы, кто уже подал заявления на получение вида на жительство Португалии, смогут получить социальную поддержку наравне с гражданами страны как минимум до 1 июля, говорила Reuters представитель португальского МВД Клаудия Велозо в конце марта.

В АСИ также предлагают организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфраструктуры". Для этого агентство считает возможным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

18 апреля Владимир Путин подписал указ, который позволяет мигрантам не продлевая визу и другие документы, по которым они находятся в России, оставаться и работать в России без продления нужных документов до 15 июня.