Суд по делу Светланы Прокопьевой приостановлен

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании во Пскове в понедельник приостановил рассмотрение уголовного дела против журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент Север.Реалии.

Процесс по делу Прокопьевой начался 20 апреля, однако сразу же был приостановлен "до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране" - сообщает адвокат Виталий Черкасов. Об этом пишет глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Речь идёт об эпидемии коронавирусной инфекции и введённого из-за него, в том числе и в Псковской области, "режима самоизоляции". Дело приостановлено на неопределённый срок — пока не отпадут основания для принятия такого решения.

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело было возбуждено из-за авторской программы Прокопьевой на "Эхе Москвы в Пскове". В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

В защиту Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом. 1 октября 2019 года больше пятидесяти российских независимых СМИ провели акцию солидарности, опубликовав в текстовом или видеоформате открытое письмо Прокопьевой "Семь лет за две страницы текста".