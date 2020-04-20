Крупный бизнес попросил льготы для проектов на 20 трлн рублей

Российский союз промышленников и предпринимателей, который объединяет крупнейшие компании страны, и министерство финансов попросили правительство включить в один из антикризисных пакетов дополнительные льготы для инвестиционных проектов на 20 триллионов рублей. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в кабинете министров, пакет предложений касается инвестпроектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Закон о СЗПК обсуждался с осени 2018 года и был принят во втором и третьем чтении 18–19 марта 2020 года. Министр финансов Антон Силуанов связывал с ним надежды на то, что накопленные крупными компаниями деньги пойдут в экономику. Но итоговая редакция закона вызвала у бизнеса критику, которая ко второму чтению была учтена лишь частично.

Теперь РСПП предлагает включить СЗПК как форму "поощрения правительством развития инвестирующих компаний" в один из антикризисных пакетов правительства, прописав там новые меры поддержки проектов. Авторы предложения не требуют бюджетных денег, но просят привлечь к финансированию проектов СЗПК институты развития во главе с ВЭБ, предоставить льготы банкам, финансирующим СЗПК, ввести временный мораторий на отрицательную переоценку банковских залогов и ускоренный возврат НДС в случае представления декларации до камеральных проверок.

Другие просьбы — поддержка проектирования и стартовой фазы инвестпроектов и ускоренное принятие всей нормативной базы под СЗПК. Для отдельных отраслей авторы просят специальных льгот: например, для машиностроения — гарантий сохранения инвестпрограммы РЖД, для жилищного строения — программы выкупа госкорпорацией "Дом.рф" облигаций девелоперов под проекты комплексной застройки, для добычи полезных ископаемых — стимулирования геологоразведки и т.д.

По состоянию на март 2020 года, по данным "Коммерсанта", крупные компании обещали реализовать в рамках СЗПК 200 инвестпроектов на общую сумму 20 триллионов рублей. Это должно было привести к созданию 1 миллиона новых рабочих мест.