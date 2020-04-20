Суд Лондона отменил слушания об экстрадиции Олега Тинькова в США

Суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания об экстрадиции в США российского миллиардера Олега Тинькова. Ранее предполагалось, что из-за карантина из-за коронавируса они пройдут дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Причины отмены заседания не сообщаются. Ранее предприниматель, чьё состояние оценивается журналом Forbes в 1,6 миллиарда долларов, сообщил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии, после чего он прошёл несколько курсов химиотерапии. 2 апреля он объявил о передаче принадлежащих ему акций банка в семейный траст и о намерении покинуть его совет директоров.

В США Тиньков обвиняется в сокрытии активов на сумму одного миллиарда долларов и уклонении от уплаты налогов, по предъявленным статьям ему грозит до шести лет заключения. Он находится в Лондоне, где выпущен под залог в 20 миллионов фунтов (один миллиард восемьсот пятьдесят четыре миллиона рублей).

В чём обвиняют Олега Тинькова?

Тиньков был гражданином США с 1996 по 2013 год. Сразу после того как он вышел из гражданства, его банк провёл размещение акций, где был оценён в три миллиарда 200 миллионов долларов, доля предпринимателя была оценена в миллиард.

По законам США, перед выходом из гражданства американец, чей доход составляет более двух миллионов долларов, обязан заплатить эквивалент дохода от прироста капитала, как если бы он продал все свои активы. По версии обвинения, Тиньков отчитался о доходе менее чем в 206 000 долларов и указал, что его состояние составляет 300 000 долларов, уже в тот момент, когда его доля в банке стоила миллиард.

По оценкам экспертов, подобные судебные процессы в США редко заканчиваются реальными тюремными сроками, однако если обвинение докажет свою позицию, бизнесмен может быть принуждён к выплате сотен миллионов долларов недоплаченного налога и штрафа.