Оппозиционер Алексей Навальный запустил кампанию "Пять шагов для России" с требованием прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. По мнению Навального, чтобы помочь людям, теряющим доход из-за пандемии, нужно "прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка". Если ограничения, связанные с пандемией, продлятся, то нужно выплатить "еще по 10 тысяч каждому в мае и июне".

Также Навальный полагает необходимым "полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии", "отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год" и "направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу". Оппозиционер призывает ставить подписи под петициями на портале "Российская общественная инициатива", "ВКонтакте" и на сайте change.org.

"Цель: создать такой уровень политического и общественного давления, при котором Путин и его правительство будут вынуждены реализовать "пять шагов" (в том или ином виде, конечно, сообщив всем, что это мудрое правительство само решило так сделать), опасаясь лишиться политической поддержки", – отметил Навальный.