"Как чёрт от ладана": Рунет о смене адреса посольства РФ в Чехии

Одна из обсуждаемых в Рунете ещё с выходных тем - "переезд" российского посольства в Чехии. Видимо, дипломатам пришлось не по нутру работать на площади Бориса Немцова - корреспонденцию они теперь будут принимать по адресу консульского отдела, расположенного совсем рядом, но на другой улице.

Саша Сотник:

Они "переехали". Твари.

Рустем Адагамов:

Это очень смешно. Бегут как черти от ладана :-)

Михаил Ширвиндт:

Это как же надо ненавидеть Бориса Немцова... И, второе, даже несмотря на всеобщую вирусную беду, они успевают творить свои грязные мелкие делишки

Алексей Навальный:

Непонятно почему. Это здорово, что другая страна назвала площадь в честь трагически погибшего российского гражданина. Почему же нашему посольству стыдно находиться по этому адресу ?

Леонид Гозман:

Фантастика - сбежало целое российское посольство!

Посольство РФ в Праге не будет пользоваться адресом Площадь Немцова, по которому реально находится, а объявляет, что его официальным местоположением будет отныне тот дом, где расположено консульство.

Имеют право, конечно, но возникают бестактные вопросы.

Про то, что это, фактически, явка с повинной, все уже написали. Немцов, между прочим, не в армии Власова служил, а занимал высшие посты в государстве. Посольство мало того, что не участвовало в церемонии переименования площади, которая была приурочена к пятилетней годовщины убийства Бориса, но публично призналось в том, что для сегодняшней номенклатуры Немцов – враг, что страшна даже память о нем. Такая позиция логична только, если он был убит по приказу или при попустительстве нынешних властей. В чем они и признались!

Но есть и второй вопрос: что же они такие идиоты? Клинические! Никакие русофобы ни за какие деньги не могли бы выставить Россию на такое посмешище и на такой позор, как МИД России. Или они с президентом согласовывали?

Александр Шмелёв:

На первый взгляд, это, действительно выглядит какой-то нелепой явкой с повинной. Ведь по официальной версии никакого отношения к этому убийству российские власти не имеют. Убили Немцова какие-то частные фанатики, которые за это были осуждены российским судом и приговорены к длительным срокам заключения. А вообще Немцов был бывшим губернатором крупной области, вице-премьером федерального правительства, лидером фракции в Думе и действующим депутатом одного из региональных ЗаКСов, вполне уважаемым членом истеблишмента. Да, в последнее время он придерживался оппозиционных взглядов и резко критиковал действия правящей группировки - но ведь у нас демократия, это вполне разрешено. И так далее, и тому подобное.

Казалось бы, в такой ситуации гораздо логичнее лишь приветствовать намерения зарубежных стран переименовывать свои улицы и площади в честь Немцова. Какие-нибудь шведы, к примеру, ведь ничего не сказали против того, что улицу, на которой находится шведское посольство в Москве, переименовали в "улицу Улофа Пальме"? Наоборот, скорее им это было приятно - почтили, мол, память нашего, молодцы. И даже товарищ Сталин не только не препятствовал зарубежных странам переименовывать что-либо в честь Фрунзе, Орджоникидзе и Кирова, но наоборот - и в СССР куча улиц, площадей и даже городов их именами были названы. (Не хочу останавливаться на бесплодных спорах о том, имел ли Сталин отношение к смертям кого-либо из этой троицы, но с большой долей вероятности хотя бы в одном случае дым возник не без огня - и тем не менее).

Зачем же они так палятся? Что это за явка с повинной? Что это за признание "вы и убили-с"? - насколько я видел, вчера об этом писали многие и очень многие.

Дмитрий Гудков:

Спасибо за явку с повинной.

Ах да, и переименуйте уже Антона Павловича Чехова в Конева, чтоб два раза не вставать.

Сергей Гуляев:

Если МИД РФ не поправит своих дипломатов, значит признает, что заказчиком убийства Бориса Немцова были власти России.

Николай Травкин:

Именно в таких случаях и приходит на ум определение, данное шефом дипломатов

Олег Пшеничный:

А вот этот российский посол в Чехии, который не хочет пользоваться адресом «площадь Немцова» - попробовал бы он это у себя на родине, сказать простому менту, проверяющему паспорт: «да вот, я тут прописан, но я решил, что у меня будет другой адрес», или на почте бы сказал «я живу по адресу Дзержинского 7, но у меня адрес будет Берии 8», или он это налоговой бы сказал, или в суде.

Думаю, если бы он стал настаивать, ему бы и врача вызвали, это же шизофрения какая-то.

Михаил Гохман:

Я только хочу спросить — на Смоленской площади хоть один нормальный человек остался?

В Телеграме можно при желании найти и развёрнутую поддержку российских дипломатов.

НеВротик:



Как известно, пражские власти демонстративно переименовали площадь Под Каштанами (красивое название было) в площадь Бориса Немцова. По странному совпадению, именно на ней находится российское посольство.



Параллельно, кстати, снесли памятник Коневу — это чтоб уж точно сомнений не было: мы видим мелкое лимитрофное самоудовлетворение от упоительной возможности показать голую <задницу> русским.



Наши пожали плечами и сменили официальный юридический адрес. В принципе, конечно, у чехов есть ещё вариант топонимического членовредительства: например, переименовать улицу Коруновачни (тоже красивое название) в улицу Власова. Или превентивно — в улицу Навального, не дожидаясь, пока и этот копыта отбросит.



Ну да то их проблемы — властей и жителей красивого города. Мировая история богата на имена и символы, потерпевшие от России. Пусть хоть всю Прагу переименовывают.



Юлия Витязева:



На самом деле, если отодвинуть в сторону эмоции и попробовать понять логику тех, кто сносит памятник Маршалу Коневу и называет площадь, на которой находится посольство РФ, именем Немцова, то в сухом остатке будет два пункта: личное самоутверждение и попытка хоть что-то лизнуть Западу.



Что касается самоутверждения, то это понятие относительное и сиюминутное. Пока ещё никому не удалось стать сильнее, выше, быстрее, умнее, богаче, здоровее и счастливее за счёт снесённого памятника. Украинцы подтвердят.



По поводу облизывания Запада – все тоже очень условно. Прогиб с улицей Немцова не сделал Чехию любимой подружкой США и не дал никаких привилегий внутри Евросоюза. И сейчас, когда в условиях эпидемии каждый оказался сам за себя, единственное, чем могут себя тешить пражские власти — это лучи поддержки и аплодисменты, которые им из Фейсбука шлют Витя Шендерович, Дима Гудков и Лёня Гозман. Которые со вчерашнего вечера пускают гневные сопли, и, взбивая из них пену негодования, заливают ею своих читателей, страстно доказывая, что раз российская дипмиссия в Праге якобы намерена использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела, а не название «площадь Немцова», то это цитирую: «явка с повинной».



На самом деле, не хочу углубляться в дебри светлолицей логики. Тем более, что это не только крайне неприятное занятие, но ещё и абсолютно пустая трата времени.



Хочу лишь отметить, что все эти русофобские телодвижения Праги в частности и Чехии в целом в конечном итоге свелись к тому, что стали предметом спекуляций для российской оппозиции. Толку от которой — лишь посты в соцсетях, да какие-то полуподпольные форумы с неясной повесткой.



Как я уже отметила выше, самоутверждение на хлеб не намажешь. Факт переименования площади на банковский счёт не положишь. Да и одобрямс российских оппозиционеров — инвестиция весьма сомнительная.



А вот испорченные отношения с Россией…



Впрочем, каждый выбирает для себя. И если Чехия поспешила придать огласке содержание ноты, носившей чисто технический характер, но которая до крайности возбудила людей определённой политической ориентации в России и вызвала новую волну обвинений властей РФ в убийстве Немцова, — значит, она понимала, что делает. И, главное, — зачем.



Не знаю, как на чешском звучит «не плюй в колодец». С другой стороны, вряд ли те люди, которые принимают столь странные решения и ведут себя столь странным образом, сейчас думают о перспективах российско-чешских отношений. Наоборот, складывается ощущение, что именно за счёт их ухудшений они хотят добиться каких-то преференций от Запада.



Однако, объективная реальность такова, что в конце концов все их грандиозные планы и расчеты сведутся к тому, что итогом всех некрасивых в отношении Росси историй станут лишь виртуальные аплодисменты кучки вечных неудачников, которые только и способны, что из-под плинтуса плевать в Россию и слать воздушные поцелуи тем, кто даёт им повод для плевка.



