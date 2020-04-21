"Как чёрт от ладана": Рунет о смене адреса посольства РФ в Чехии

Одна из обсуждаемых в Рунете ещё с выходных тем - "переезд" российского посольства в Чехии. Видимо, дипломатам пришлось не по нутру работать на площади Бориса Немцова - корреспонденцию они теперь будут принимать по адресу консульского отдела, расположенного совсем рядом, но на другой улице.
Они "переехали". Твари.
Это очень смешно. Бегут как черти от ладана :-)
Это как же надо ненавидеть Бориса Немцова... И, второе, даже несмотря на всеобщую вирусную беду, они успевают творить свои грязные мелкие делишки
Непонятно почему. Это здорово, что другая страна назвала площадь в честь трагически погибшего российского гражданина. Почему же нашему посольству стыдно находиться по этому адресу ?
Фантастика - сбежало целое российское посольство!
Посольство РФ в Праге не будет пользоваться адресом Площадь Немцова, по которому реально находится, а объявляет, что его официальным местоположением будет отныне тот дом, где расположено консульство.
Имеют право, конечно, но возникают бестактные вопросы.
Про то, что это, фактически, явка с повинной, все уже написали. Немцов, между прочим, не в армии Власова служил, а занимал высшие посты в государстве. Посольство мало того, что не участвовало в церемонии переименования площади, которая была приурочена к пятилетней годовщины убийства Бориса, но публично призналось в том, что для сегодняшней номенклатуры Немцов – враг, что страшна даже память о нем. Такая позиция логична только, если он был убит по приказу или при попустительстве нынешних властей. В чем они и признались!
Но есть и второй вопрос: что же они такие идиоты? Клинические! Никакие русофобы ни за какие деньги не могли бы выставить Россию на такое посмешище и на такой позор, как МИД России. Или они с президентом согласовывали?
На первый взгляд, это, действительно выглядит какой-то нелепой явкой с повинной. Ведь по официальной версии никакого отношения к этому убийству российские власти не имеют. Убили Немцова какие-то частные фанатики, которые за это были осуждены российским судом и приговорены к длительным срокам заключения. А вообще Немцов был бывшим губернатором крупной области, вице-премьером федерального правительства, лидером фракции в Думе и действующим депутатом одного из региональных ЗаКСов, вполне уважаемым членом истеблишмента. Да, в последнее время он придерживался оппозиционных взглядов и резко критиковал действия правящей группировки - но ведь у нас демократия, это вполне разрешено. И так далее, и тому подобное.
Казалось бы, в такой ситуации гораздо логичнее лишь приветствовать намерения зарубежных стран переименовывать свои улицы и площади в честь Немцова. Какие-нибудь шведы, к примеру, ведь ничего не сказали против того, что улицу, на которой находится шведское посольство в Москве, переименовали в "улицу Улофа Пальме"? Наоборот, скорее им это было приятно - почтили, мол, память нашего, молодцы. И даже товарищ Сталин не только не препятствовал зарубежных странам переименовывать что-либо в честь Фрунзе, Орджоникидзе и Кирова, но наоборот - и в СССР куча улиц, площадей и даже городов их именами были названы. (Не хочу останавливаться на бесплодных спорах о том, имел ли Сталин отношение к смертям кого-либо из этой троицы, но с большой долей вероятности хотя бы в одном случае дым возник не без огня - и тем не менее).
Зачем же они так палятся? Что это за явка с повинной? Что это за признание "вы и убили-с"? - насколько я видел, вчера об этом писали многие и очень многие.
Спасибо за явку с повинной.
Ах да, и переименуйте уже Антона Павловича Чехова в Конева, чтоб два раза не вставать.
Если МИД РФ не поправит своих дипломатов, значит признает, что заказчиком убийства Бориса Немцова были власти России.
Именно в таких случаях и приходит на ум определение, данное шефом дипломатов
А вот этот российский посол в Чехии, который не хочет пользоваться адресом «площадь Немцова» - попробовал бы он это у себя на родине, сказать простому менту, проверяющему паспорт: «да вот, я тут прописан, но я решил, что у меня будет другой адрес», или на почте бы сказал «я живу по адресу Дзержинского 7, но у меня адрес будет Берии 8», или он это налоговой бы сказал, или в суде.
Думаю, если бы он стал настаивать, ему бы и врача вызвали, это же шизофрения какая-то.
Я только хочу спросить — на Смоленской площади хоть один нормальный человек остался?
В Телеграме можно при желании найти и развёрнутую поддержку российских дипломатов.
НеВротик:
Как известно, пражские власти демонстративно переименовали площадь Под Каштанами (красивое название было) в площадь Бориса Немцова. По странному совпадению, именно на ней находится российское посольство.
Параллельно, кстати, снесли памятник Коневу — это чтоб уж точно сомнений не было: мы видим мелкое лимитрофное самоудовлетворение от упоительной возможности показать голую <задницу> русским.
Наши пожали плечами и сменили официальный юридический адрес. В принципе, конечно, у чехов есть ещё вариант топонимического членовредительства: например, переименовать улицу Коруновачни (тоже красивое название) в улицу Власова. Или превентивно — в улицу Навального, не дожидаясь, пока и этот копыта отбросит.
Ну да то их проблемы — властей и жителей красивого города. Мировая история богата на имена и символы, потерпевшие от России. Пусть хоть всю Прагу переименовывают.
Юлия Витязева:
На самом деле, если отодвинуть в сторону эмоции и попробовать понять логику тех, кто сносит памятник Маршалу Коневу и называет площадь, на которой находится посольство РФ, именем Немцова, то в сухом остатке будет два пункта: личное самоутверждение и попытка хоть что-то лизнуть Западу.
Что касается самоутверждения, то это понятие относительное и сиюминутное. Пока ещё никому не удалось стать сильнее, выше, быстрее, умнее, богаче, здоровее и счастливее за счёт снесённого памятника. Украинцы подтвердят.
По поводу облизывания Запада – все тоже очень условно. Прогиб с улицей Немцова не сделал Чехию любимой подружкой США и не дал никаких привилегий внутри Евросоюза. И сейчас, когда в условиях эпидемии каждый оказался сам за себя, единственное, чем могут себя тешить пражские власти — это лучи поддержки и аплодисменты, которые им из Фейсбука шлют Витя Шендерович, Дима Гудков и Лёня Гозман. Которые со вчерашнего вечера пускают гневные сопли, и, взбивая из них пену негодования, заливают ею своих читателей, страстно доказывая, что раз российская дипмиссия в Праге якобы намерена использовать в качестве «нового» официального адреса адрес своего консульского отдела, а не название «площадь Немцова», то это цитирую: «явка с повинной».
На самом деле, не хочу углубляться в дебри светлолицей логики. Тем более, что это не только крайне неприятное занятие, но ещё и абсолютно пустая трата времени.
Хочу лишь отметить, что все эти русофобские телодвижения Праги в частности и Чехии в целом в конечном итоге свелись к тому, что стали предметом спекуляций для российской оппозиции. Толку от которой — лишь посты в соцсетях, да какие-то полуподпольные форумы с неясной повесткой.
Как я уже отметила выше, самоутверждение на хлеб не намажешь. Факт переименования площади на банковский счёт не положишь. Да и одобрямс российских оппозиционеров — инвестиция весьма сомнительная.
А вот испорченные отношения с Россией…
Впрочем, каждый выбирает для себя. И если Чехия поспешила придать огласке содержание ноты, носившей чисто технический характер, но которая до крайности возбудила людей определённой политической ориентации в России и вызвала новую волну обвинений властей РФ в убийстве Немцова, — значит, она понимала, что делает. И, главное, — зачем.
Не знаю, как на чешском звучит «не плюй в колодец». С другой стороны, вряд ли те люди, которые принимают столь странные решения и ведут себя столь странным образом, сейчас думают о перспективах российско-чешских отношений. Наоборот, складывается ощущение, что именно за счёт их ухудшений они хотят добиться каких-то преференций от Запада.
Однако, объективная реальность такова, что в конце концов все их грандиозные планы и расчеты сведутся к тому, что итогом всех некрасивых в отношении Росси историй станут лишь виртуальные аплодисменты кучки вечных неудачников, которые только и способны, что из-под плинтуса плевать в Россию и слать воздушные поцелуи тем, кто даёт им повод для плевка.
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