Осуждённый по “московскому делу” Никита Чирцов вышел на свободу

Осуждённый по так называемому “московскому делу” Никита Чирцов вышел на свободу из СИЗО в Курске, — сообщает “ОВД-инфо” со ссылкой на адвоката Александр Борков.

23-летний студент был приговорён к году колонии Тверским судом Москвы в начале декабря. Он был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению обвинения, Чирцов во время акции 27 июля в Москве толкнул в грудь сотрудника полиции Юрия Михаленка.

Чирцов свою вину не признаёт. 13 апреля Мосгорсуд смягчил ему приговор на один месяц. После этого он должен был быть сразу освобождён из СИЗО, но это произошло только через неделю. По всей видимости, изолятор неделю не получал отправленное ему постановление суда, отмечает “ОВД-Инфо”.