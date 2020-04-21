Превращения. Александра Вагнер – о киевских поклонниках Кремля

Из-за пандемии коронавируса перевоплощения украинской политики остаются едва замеченными, но происходящее свидетельствует о том, что даже в партии "Слуга народа" далеко не все депутаты поддерживают курс президента Владимира Зеленского. Не говоря уже об остальных политических силах в Верховной раде. Партия президента уже утратила часть поддержки избирателей по сравнению с парламентскими выборами ("Слуга народа" по-прежнему в лидерах, но за кандидатов этой партии отдали бы сейчас свой голос всего чуть больше 30 процентов избирателей). Это падение рейтинга более чем наполовину спустя всего год после выборов, а впереди у нынешнего созыва парламента ещё четыре года работы. Но изменения происходят не только в настроениях общества, но и в самой Раде, где часть членов фракции "Слуга народа" отказалась солидарно голосовать по законопроекту, призванному запретить возврат национализированных банков бывшим собственникам (так называемый антиколомойский закон). От его принятия зависит многое: возврат в условно "российскую гавань" или же возобновление сотрудничества с западными финансовыми донорами.

Олигарх Игорь Коломойский не теряет надежд в судах вернуть принадлежавший ему некогда и национализированный "Приватбанк", а приближенные к нему бизнесмены судятся за возврат средств, хранившихся в этом банке. Семья Суркисов, например, на днях в судах добилась выплаты им 7 миллиардов гривен (четверть миллиарда долларов США). Если вспомнить, что Коломойский говорил в своем нашумевшем интервью The New York Times полгода назад, то можно предполагать: поддержавшие его позицию силы в парламенте придерживаются такого же мнения. "Украине пришло время отказаться от Запада и вновь обернуться в сторону России", – сказал тогда Коломойский и предложил отказаться от западных кредитов, взяв деньги у Москвы.

Многие наблюдатели в Киеве считают: невозможность принять законопроект, призванный после национализации банков запретить возврат их прежним собственникам, – это одновременный отказ не только от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, от доступа к дешёвым кредитам и финансовой помощи Евросоюза, но и отказ вообще от сотрудничества с ЕС. Итак, кто же выступил в парламенте против этого?

Ожидаемо – партия сторонника Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь": все 44 депутата либо вообще не присутствовали в этот день в парламенте, либо голосовали против. Далее, депутатская группа "За будущее", в которую входят попавшие в Верховную раду в основном по мажоритарным спискам депутаты. Группу возглавляет Виктор Бондар, в прошлом парламенте он возглавлял фракцию партии "Возрождение", лидером которой был в 2015–2019 годах. Партия в нынешний парламент не попала, но Бондара переизбрали. Коломойский как-то признавался, что с членом партии "Возрождение" Евгением Геллером они старые друзья и офисы у них расположены на одном этаже (Геллер, к слову, был в своё время и членом Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича). Украинские СМИ называют "За будущее" запасным полком олигарха. Что касается партии Зеленского, то, судя по нынешнему голосованию, а также по голосам за законопроект о рынке земли, её союзниками стали "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Зачем же их голоса понадобились партии, имеющей парламентское большинство? Дело в том, что сторонников отказа от принятия законопроекта про банки и, следовательно, отказа от сотрудничества с МВФ оказалось в президентской партии "Слуга народа" немало: из 248 депутатов в первом чтении документ поддержали лишь 198 человек, остальные либо отсутствовали, либо воздержались, а один депутат голосовал против.

До второго чтения Верховная рада, видимо, доберется нескоро. Немало депутатов занимаются затяжкой времени, один только Бондар подал уже 1911 поправок, которые должны быть рассмотрены до следующего голосования. Всего поправок подано более 16 тысяч – рекордное число для законодательной инициативы в Верховной раде. Их авторы семь депутатов, которые в той или иной степени связаны с Коломойским, в том числе двое журналистов, работавших на принадлежащем олигарху телеканале "1+1". Большая часть из этого числа – бывшие или нынешние депутаты партии президента.

Казалось, что только партия Медведчука будет демонстрировать верность Кремлю. Но вот прошел год – и ситуация изменилось

В компании противников нового закона оказалась и Юлия Тимошенко со своей фракцией партии "Батькивщина" (вот по этой ссылке можно найти поименное голосование по законопроекту, Тимошенко голосовала против). Удивительно видеть именно "Батькивщину" среди сторонников пророссийского сценария развития Украины – в первую очередь потому, что в программе этой партии прямо во втором абзаце указано "Мы будем эффективно воплощать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Наше будущее – в ЕС". К тому же Тимошенко оказалась на свободе благодаря протестам на Евромайдане, её освободили из тюрьмы после трёх лет заключения и благодаря настойчивой позиции в том числе Евросоюза, представители которого говорили о том, что бывшего премьер-министра преследовали по политическим мотивам. Напомню, что Тимошенко оказалась в тюрьме в эпоху правления Януковича, когда Партия регионов инициировала расследование об обстоятельствах подписания в 2009 году газовых соглашений между Россией и Украиной. Это привело к осуждению Тимошенко за превышение полномочий.

Взгляды лидера партии "Батькивщина" начали меняться не внезапно. В январе этого года она сделала заявление, которое можно было бы услышать скорее от лидера коммунистической партии: призвала "разобраться, как так случилось, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам… что национальный банк, министерство финансов… получают команды из-за границы". Иными словами, Тимошенко, похоже, примкнула к новой коалиции, которая теперь насчитывает двух влиятельных олигархов и одного влиятельного политика под крылом у Москвы. И очевидно, что этот политический союз представляет для Зеленского и для европейского политического выбора Украины куда более серьезную угрозу, чем год назад, когда проводились парламентские выборы. Тогда казалось, что только партия Медведчука будет демонстрировать верность Кремлю. Но вот прошел год – и ситуация изменилось.

Несмотря на заверения Давида Арахамии из партии "Слуга народа" о том, что законопроект будет рассматриваться во втором чтении уже 5 мая, уверенности в этом нет. Спикер парламента Дмитрий Разумков пока вообще не готов сказать, какой будет судьба законопроекта, он затрудняется назвать дату голосования. МВФ обещает предоставить Украине очередной транш через три недели после одобрения документа.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода​

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