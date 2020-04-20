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Власти Белоруссии сочли возможным проведение парада 9 мая

Репетиция парада в Минске

В министерстве обороны Белоруссии считают, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая военный парад, посвящённый 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.

С соответствующим заявлением, в ответ на коллективное обращение граждан страны о запрете парада, выступил глава ведомства Виктор Хренин. Он отметил, что военные парады – "это дань героизму и стойкости", а также "традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".

Хренин также добавил, что "подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск". Мероприятие, по его словам, поможет "наращиванию потенциала страны в борьбе с вирусными инфекциями".

Ранее власти Белоруссии заявляли, что "даже не рассматривают" возможность отмены или переноса парада 9 мая.

Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например чемпионат страны по футболу.

При этом на 20 апреля в стране официально было выявлено 6264 случая заражения COVID-19, из них почти полторы тысячи – за прошедшие выходные. Умер, по официальным данным, 51 человек.

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