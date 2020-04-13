Лукашенко: "В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране никто не умер и не умрёт от коронавируса. Его цитирует государственное информационное агентство БелТА. При этом в стране умерли 29 человек, инфицированных коронавирусом.

Лукашенко высказал уверенность, что белорусы, которым поставили диагноз COVID-19 и которые в результате скончались, умерли не от коронавируса, а "от букета хронических болезней, которые у них были" – в частности, от сердечно-сосудистой, дыхательной и лёгочной недостаточности, сахарного диабета, а также диагнозов, которые, по словам главы Белоруссии, "даже прочитать невозможно".

"Коронавирус – это та атмосфера, в которой развиваются хронические заболевания", – подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что "исходя из китайского, американского и европейского опыта власти Белоруссии видят, как работать, и уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей". По мнению президента, если пациент "не опустил руки, он обязательно выздоровеет".

Ранее Лукашенко, который долгое время вообще отрицал распространение коронавируса, уже отмечался высказываниями о ситуации с пандемией, идущими вразрез с мировым врачебным сообществом. В частности, руководитель Белоруссии назвал лучшим лекарством от коронавируса работу на тракторе в поле, а также раскритиковал изоляцию граждан как меру против распространения эпидемии. "Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод", – заявлял Лукашенко, подчёркивая, что при респираторных заболеваниях нужно, наоборот, "выходить на улицу и дышать свежим воздухом".

По официальным данным Минздрава Белоруссии, на 13 апреля в стране умерли 29 человек с коронавирусной инфекцией, а общее число инфицированных достигло почти трёх тысяч, среди них несколько сот медиков.

При этом Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например чемпионат страны по футболу.

Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Белоруссии с призывом приготовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса, поскольку она перешла в опасную фазу. ВОЗ настойчиво рекомендовала властям подготовить к наплыву пациентов больницы, а также отменить все массовые мероприятия, включая военный парад 9 мая.

В ответ в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что "даже не рассматривают" возможность отмены или переноса парада, а министр здравоохранения страны Владимир Караник заявил, что "в Белоруссии не надо вводить широкие карантинные меры, так как они не приведут к ликвидации заболевания".