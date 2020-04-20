Израиль: Нетаньяху и Ганц создадут правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его бывший соперник по выборам Бенни Ганц пришли к согласию о совместном формировании правительства.

Готовность обоих политиков к сотрудничеству означает выход из политического тупика, в котором Израиль пребывал в течение последнего года. Одновременно, это позволит Биньямину Нетаньяху, остающемуся на государственном посту, не попасть на скамью подсудимых в связи с обвинениями в причастности к коррупции.

Как пишет "Нью-Йорк таймс", после трёх избирательных кампаний в прошлом году, так и не приведших к победе ни одного из соперников, создание нового правительство избавит Израиль от четвёртой избирательной кампании подряд. Глубоко разделённая страна получит шанс к излечению от противоборства политиков в период, когда требуется единство в борьбе с пандемией, говорится в публикации американской газеты.

"Нью-Йорк таймс" отмечает, что политическая сделка, объявленная лидерами двух оппонирующих друг другу партий, позволит Нетаньяху остаться на посту премьера и закрепит за ним репутацию долгожителя на политической арене Израиля.