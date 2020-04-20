Посол США в Москве не был допущен на судебные слушания по делу Уилана

Посол США в Москве Джон Салливан подверг критике российские власти в связи с тем, что его во второй раз не пустили на закрытые судебные слушания Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

Суд над бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом, задержанным в Москве в декабре 2018 года, начался в марте этого года. Подсудимый своей вины не признаёт.

"Голос Америки" отмечает, что этот процесс, как и дело обвиняемого в хищениях американского инвестора Майкла Калви, вызвало дальнейшее обострение в отношениях между Москвой и Вашингтоном. В случае признания вины Уилану грозит до 20 лет лишения свободы.