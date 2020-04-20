Цена на американскую нефть WTI впервые в истории упала ниже нуля 

Цена майских фьючерсов (договорённостей о поставке) на североамериканскую нефть WTI упала ниже нуля долларов за баррель. Это значит, что продавцы готовы заплатить за то, чтобы у них забрали товар. К закрытию торгов на май рынок Северной Америки абсолютно не нуждается в новой нефти из-за переполненности хранилищ, – поясняет издание The Bell. Падение цены на финансовый инструмент не означает, что физическая нефть будет отдаваться за доплату или бесплатно.

Производители готовы платить за то, чтобы покупатели забрали их нефть, чтобы попытаться предотвратить закрытие месторождений раньше своих конкурентов. После остановки производства нефтяным компаниям дорого обходится возобновление добычи.

К 9 вечера по Москве майские фьючерсы подешевели до одного цента, потом снижение продолжилось. Обвалу предшествовали сообщения о том, что хранилище нефти в штате Оклахома может полностью заполниться к середине мая, – пишет Forbes. Июньские фьючерсы также дешевеют, но пока что торгуются вблизи уровня 21 доллара за баррель.

Заполненность хранилищ в США не оказывает значительного влияния на поставки другой нефти, но марки Brent и российская Urals также дешевеют. Основная причина – катастрофическое снижение потребления нефти из-за коронавируса.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти будет самым низким за 25 лет, а за год снизится на треть.

Цены на российскую нефть в свою очередь серьёзно влияют на наполняемость бюджета. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов Резервного фонда хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет​, – напоминает РБК.