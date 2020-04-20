Лауреата Букеровской премии из-за эпидемии объявят позже

Церемония вручения Букеровской премии перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лауреат одной из самых престижных наград в литературе будет объявлен не в мае, а в конце лета. В заявлении Букеровского фонда говорится: "Объявление списка кандидатов на премию было прочитано беспрецедентным количеством человек и вызвало живую реакицю, но доступ к книгам в настоящее время проблематичен. В разговорах с Букеровским фондом издатели подчеркивали, что разпространение книг серьезно подорвано пандемией COVID-19, так что мы принимаем меры, чтобы в это сложное время авторы, переводчики, издатели и книготорговцы нашли поддержку".
Объявленный в начале апреля шорт-лист премии включает следующие произведения:
- "Просвещение сливового дерева" ("The Enlightenment of the Greengage Tree"), иранская писательница Шокуфех Азар, перевод с фарси Майкла Хейнса;
- "Приключения китайского железа" ("The Adventures of China Iron"), аргентинская писательница Габриела Камара, перевод с испанского Ионы МакИнтайр и Фионы Макинтош;
- "Полиция памяти" ("The Memory Police") немецкого писателя Даниеля Кельмана , перевод с немецкого Росса Бенджамина;
- "Пора ураганов" ("Hurricane Season") мексиканской писательницы Фернанды Мельхор, перевод с испанского Софи Хьюз;
- "Полиция памяти" ("The Memory Police") японской писательницы Йоко Огавы, перевод с японского Стивена Снайдера;
- "Вечерний дискомфорт" ("The Discomfort of Evening") нидерландской писательницы Марике Лукас Риневелд, перевод с голландского Мишель Хатчисон.
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