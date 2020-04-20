Лауреата Букеровской премии из-за эпидемии объявят позже

Церемония вручения Букеровской премии перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лауреат одной из самых престижных наград в литературе будет объявлен не в мае, а в конце лета. В заявлении Букеровского фонда говорится: "Объявление списка кандидатов на премию было прочитано беспрецедентным количеством человек и вызвало живую реакицю, но доступ к книгам в настоящее время проблематичен. В разговорах с Букеровским фондом издатели подчеркивали, что разпространение книг серьезно подорвано пандемией COVID-19, так что мы принимаем меры, чтобы в это сложное время авторы, переводчики, издатели и книготорговцы нашли поддержку".

Объявленный в начале апреля шорт-лист премии включает следующие произведения: