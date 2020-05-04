Время Свободы: Добровольно-принудительная практика

75 лет назад началось Пражское восстание. Почему американцы не оказали тогда помощь пражанам?*** Студентов медвузов – под угрозой отчисления – заставляют работать в больницах под видом прохождения практики***Чем раздражает Москву тбилисская биологическая лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара?
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