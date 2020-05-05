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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Зачем Кремлю крымская земля?

Дороги к свободе. Зачем Кремлю крымская земля?
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Дороги к свободе. Зачем Кремлю крымская земля?

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Президент России подписал указ о фактической конфискации земли в аннексированном Крыму. Почему сейчас и как реагируют в Киеве? Гости Виталия Портникова - Рефат Чубаров, председатель запрещённого в России Меджлиса крымскотатарского народа, и Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

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