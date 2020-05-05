Дороги к свободе. Зачем Кремлю крымская земля?

Президент России подписал указ о фактической конфискации земли в аннексированном Крыму. Почему сейчас и как реагируют в Киеве? Гости Виталия Портникова - Рефат Чубаров, председатель запрещённого в России Меджлиса крымскотатарского народа, и Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.