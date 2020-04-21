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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронаврусной инфекции. Всего с начала вспышки заболели 52763 человека, 29 433 из них — в Москве.

Всего с начала эпидемии в стране умерли 456 человека (51 из них — за сутки). Выздоровели 3873 человека.

Заражение коронавирусом зафиксировано во всех регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо Москвы входят Московская область (5 959), Санкт-Петербург (1 973), Нижегородская область (860), Республика Коми (507).

По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).

  • По данным оперативного штаба, более 45 процентов из новых инфицированных коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.

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