В Биробиджане в колонии заражены коронавирусом 16 несовершеннолетних

В Биробиджанской воспитательной колонии коронарвирус нашли у 16 несовершеннолетних. Кроме того, инфекцию выявили в лечебно-исправительном учреждении №2 (ЛИУ-2). Об этом сообщило издание "АиФ-Дальинформ" со ссылкой на правительство Еврейской автономной области.

Сначала коронавирус был выявлен у охранника Биробиджанской воспитательной колонии, затем у её воспитанников. В ЛИУ-2 инфекцию по предварительным данным мог занести врач-фтизиатр. В этом учреждении находятся больные туберкулёзом. ЛИУ-2 экстренно превращают в госпиталь для больных COVID-19. По данным ТАСС, среди сотрудников ФСИН заболевших четверо, у двух из них коронавирус подтверждён.

Оба исправительных учреждения находятся в посёлке Бира. В нём с 9 апреля введён карантин, въезд и выезд из посёлка запрещён. Всего в регионе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, четверо из них уже выздоровели.